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İstanbul’da seçim bürolarına saldırı hazırlığındaki DHKP-C'lilere operasyon

İstanbul'da, 24 Haziran seçimleri öncesi seçim bürolarına saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DHKP-C’ye operasyon düzenlendi. Çok sayıda silah ele geçirildi.

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İstanbulda seçim bürolarına saldırı hazırlığındaki DHKP-Clilere operasyon

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunan ve 24 Haziran’daki genel seçimlerde siyasi seçim büroları ile kritik noktalara kanlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen hücreye operasyon gerçekleştirdi.

Sultangazi’de 7 ayrı hücre evine yapılan baskında, saldırıda kullanılmak üzere gizlenen silah ve mühimmat ile örgütsel dokuman ele geçirildi. 

Polisin terör örgütlerine operasyonları devam ediyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: seçim bürosu, operasyon, İstanbul, DHKP-C, 24 Haziran
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