İstanbul’da seçim bürolarına saldırı hazırlığındaki DHKP-C'lilere operasyon

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunan ve 24 Haziran’daki genel seçimlerde siyasi seçim büroları ile kritik noktalara kanlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen hücreye operasyon gerçekleştirdi.

Sultangazi’de 7 ayrı hücre evine yapılan baskında, saldırıda kullanılmak üzere gizlenen silah ve mühimmat ile örgütsel dokuman ele geçirildi.

Polisin terör örgütlerine operasyonları devam ediyor.

Kaynak: İHA