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İstanbul'da sahtecilik operasyonu

İstanbul'da sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda sahtecilik operasyonu

Fatih'te, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte para, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsatı, pasaport, ikamet, tapu, diploma ve çeşitli resmi evrak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Fatih'teki bir matbaayı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan Ö.Ş. (50) ve Z.A.Ç. (57) gözaltına aldı.

Matbaada ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, sahte 200 bin lira, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsatı, pasaport, ikamet, tapu, diploma ile çeşitli resmi evrak ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin, vatandaşları dolandırarak ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle aranan kişilerin ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenlere sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları ileri sürüldü.

İki şüphelinin ayrıca bu yöntemle PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin ülkeye girmelerini veya kaçmalarını sağladıkları iddia edildi.

Şüpheli Ö.Ş'nin elektrik mühendisi olduğu ve grafikerlik yaptığı, Z.A.Ç'nin ise sahte belgeleri alıcılara ulaştırdığı belirtildi.

Zanlıların sahte çipli kimlik kartı bile ürettiği ve sahte belgeleri farklı fiyatlara sattığı kaydedildi.

Etiketler: İstanbul, sahtecilik operasyonu
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