  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da "sahte ürün" operasyonu

İstanbul'da "sahte ürün" operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 50 bin sahte ürün ele geçirildi.

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İstanbulda &quot;sahte ürün&quot; operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir aylık çalışma sonrası Büyükçekmece İlkay Sokak'ta sahte ürün yapılan bir imalathane tespit etti.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli ilaçlar, gıda ve kozmetik malzemeleri ile eczacılık sektöründe kullanılan toplam 50 bin sahte ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, internet üzerinden satıldığı belirlenen ürünlerle ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu tespit edildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: sahte ürün, operasyon, İstanbul
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