  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İstanbul'da sahte pasaport basan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte pasaport basan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte pasaport basan ve Interpol tarafından arandığı ortaya çıkan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda sahte pasaport basan 2 kişi tutuklandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisinin, Türkiye'den Kanada'ya giren bazı kişilerin sahte pasaport kullandığı bilgisini vermesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yurt dışına çıkan şüphelilere para karşılığı sahte pasaport bastığı belirlenen İran uyruklu Reza L. ve Mehdi G'yi takibe aldı.

Fatih'te bir kargo şirketine İspanya'ya gönderilmek üzere zarf teslim eden şüpheliler, evrak eksikliği sebebiyle tekrar çağrıldı.

Firma çalışanı kılığına giren ekipler, kargo şirketine gelen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, zarfa İspanya'ya gönderilmek üzere sahte pasaport koyduğu belirtildi.

Zanlıların üst aramasında, 3 sahte pasaport daha ele geçirilirken, Avcılar'da kiraladıkları evde pasaport yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Interpol tarafından da arandığı ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: sahteciliğe yönelik operasyon, İstanbul
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