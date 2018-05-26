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İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 800 bin lira değerinde sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun çeşitli bölgelerinde ele geçirilen sahte dövizlerin İstanbul üzerinden dağıtıldığını tespit ederek, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin kimliği tespit etti. Şüpheli H.T.'nin sahte döviz yaparak, parayı döviz büroları ve esnaf üzerinden piyasaya sürdüğü belirlendi.

Şüphelinin sahte dövizi otomobiliyle dağıtmaya çıkacağını tespit eden ekipler, aracı takibe aldı.

Yol güvenliği alan jandarma aracı bir süre sonra durdurdu. Otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 800 bin lira değerinde sahte döviz ile çok sayıda çek bulundu.

Gözaltına alınan H.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: sahte para, jandarma, İstanbul, döviz
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