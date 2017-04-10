  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.719
    EURO 3.939
  • BIST 88497.33
    ALTIN 149.92
Buradasınız : » » İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da çok miktarda sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda sahte içki operasyonu

İstanbul'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'deki bazı adreslerde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Başakşehir'deki bir düğün salonunun sahte içki üretim ve depolama tesisi olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, 3 adreste yaptığı aramalarda, 3 özel dizayn edilmiş damıtma kazanı, jeneratör, bin 297 litre sahte rakı, bin 200 litre etil alkol, 356 litre sahte votka, 18 litre sahte viski, 200 sahte bandrol, 7 bin sahte kapak, çok sayıda sahte içki etiketi, 5 basınç dinamosu, 5 su pompası, 8 adet 1 tonluk tank, 2 adet 2 tonluk tank ile 3 adet 5 tonluk tank ele geçirdi.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. AA

Etiketler: sahte içki operasyonu, İstanbul, sahte içki
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER