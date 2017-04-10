İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'deki bazı adreslerde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Başakşehir'deki bir düğün salonunun sahte içki üretim ve depolama tesisi olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, 3 adreste yaptığı aramalarda, 3 özel dizayn edilmiş damıtma kazanı, jeneratör, bin 297 litre sahte rakı, bin 200 litre etil alkol, 356 litre sahte votka, 18 litre sahte viski, 200 sahte bandrol, 7 bin sahte kapak, çok sayıda sahte içki etiketi, 5 basınç dinamosu, 5 su pompası, 8 adet 1 tonluk tank, 2 adet 2 tonluk tank ile 3 adet 5 tonluk tank ele geçirdi.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. AA