İstanbul'da sahte içki operasyonu

Fatih'te, boş bir iş hanında sahte içki üretildiğini belirleyen polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler, eğlence merkezlerine sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, Tahtakale'de kullanılmayan bir iş hanında sahte içki üretildiği tespit edildi.
Ekiplerce yapılan baskında, satışa hazır yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.