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Buradasınız : » » İstanbul'da sahillere ve parklara yoğun ilgi

İstanbul'da sahillere ve parklara yoğun ilgi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını değerlendiren vatandaşlar, sahillerde ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

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İstanbulda sahillere ve parklara yoğun ilgi

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü İstanbul'da güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar, sahil kesimlerinde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Tatil gününü bahar güneşinde bir gezintiyle değerlendirmek isteyenler, eşleri, arkadaşları, çocuklarıyla sahil kesimlerinde yürüyüş yaptı. 

Bazı vatandaşlar piknik yaparak vakit geçirirken, bazıları da çocukları ile parkta eğlendi.

Tarihi ve turistik mekanlara yoğun ilgi

Ayrıca yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Yabancı turistlerin gözde mekanlarından Ayasofya Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Dikilitaş, Sultanahmet Camisi gibi tarihi ve turistik mekanların önünde fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar ise Gülhane Parkı'nda dinlenmeyi tercih etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: sahil, Park, İstanbul, 1 Mayıs
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