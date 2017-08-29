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İstanbul'da sağanak yine hayatı felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbulda sağanak yine hayatı felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken, Taksim ve civarında saat 16.58'de yağmaya başlayan yağmur, aralıksız 20 dakika sürdü.

Yağmur daha sonra etkisini yitirse de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kapalı alanlara yöneldi.

Anadolu Yakası'nda da aniden bastıran sağanak nedeniyle çok sayıda vatandaş kapalı alanlara sığınırken, köprü ve viyadüklerde biriken sular, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Sağanak, Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye civarında etkili oldu.

Eminönü'nde bir alt geçitte yükselen su seviyesi vatandaşların yaya ve araçla ulaşımını aksattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini ve rüzgarın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceğini duyurmuştu.

İDO'dan sefer iptalleri

Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile 19.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

Etiketler: İstanbul'da sağanak, İstanbul
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