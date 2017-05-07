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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

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İstanbulda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-5 karayolu ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle de kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.

Etiketler: İstanbul, sağanak, yağmur
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