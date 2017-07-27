İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini göstermeye başladı.

Silivri ve Beylikdüzü'nde dolu şeklinde de görülen yağış, kent genelinde etkili oluyor.

Yağışla birlikte rüzgar da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde esiyor.

3 il için sağanak uyarısı

Burdur ve Antalya'nın doğu, Isparta'nın güney ilçeleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde Burdur ve Antalya'nın doğu, Isparta'nın güney ilçeleri sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı sahilde 1 ila 3 derece artacak, iç kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Açıklamada, sahil kesimlerinde yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Avrasya Tüneli kapatıldı

Avrasya Tüneli'nin, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapandığı belirtildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.