İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarı gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Çok kısa sürede cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Uçak seferleri bir süre durduruldu, toplu taşımda önemli aksamalar yaşandı. Bazı semtlerde çatılar uçtu, dolu yağışından bazı iskelelerin camları kırıldı.

Aşırı yağış yüzünden Atatürk Havalimanında uçuşlar bir süre durduruldu. Bazı uçaklar iniş yapamadı. Bir süre trafiğe kapanan Avrasya tüneli, yağışın etkisinin azalmasıyla kontrollü olarak yeniden açıldı.

Tramvay ve feribot ve seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Avrupa yakasında bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Karayolları ve belediye ekipleri sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. İstanbullular'ın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar itfaiye, belediye ve karayolları ekiplerince kurtarıldı. Küçükçekmece'de yıldırım düşmesi sonucu bazı araçlarda hasar oluştu. Bir caminin minaresi yıkıldı. Yaralanan olmadı.

3 il için sağanak uyarısı

Burdur ve Antalya'nın doğu, Isparta'nın güney ilçeleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde Burdur ve Antalya'nın doğu, Isparta'nın güney ilçeleri sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı sahilde 1 ila 3 derece artacak, iç kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Açıklamada, sahil kesimlerinde yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.