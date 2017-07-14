İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı bölgelerde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ayrıca, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yatandaşlar yağmurdan şemsiye, bazıları ise poşet yardımıyla korundu. Bazı vatandaşlar ise sağanaktan etkilenmemek için kapalı alanlara sığındı.

Kentte ikindiye doğru etkisini kaybeden yağış nedeniyle havada serinleme meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre kentte kendini gösteren parçalı bulutlu havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.