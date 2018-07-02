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İstanbul'da rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırma kararı

Silivri'de inşa edilecek rüzgar enerji santrali için Değirmenköy ve Çanta mahallelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:21





