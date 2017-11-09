İstanbul'da rüşvet operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2015 yıllarında İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğünde yapılan araç satış ihaleleri ile ilgili olarak soruşturma başlattı

Buna göre, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlenen 18 kişinin yakalanmasına karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı baskınla, hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 13'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 5 kişi aranıyor.

Kaynak: AA