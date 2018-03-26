İstanbul'da rüşvet operasyonu: 3 tutuklama

Bir inşaat şirketi sahibi, firmasında denetim yapan müfettişlerin 2 milyon lira rüşvet istediğini belirterek İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis harekete geçti. Firma sahibi, vergi müfettişlerine paranın 250 bin lirasını vereceğini söyledi. Buluşma yeri olarak Eyüp'te bir işyerinin önü belirlendi.

Rüşvet verildiği zaman operasyon

Polis ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak vergi müfettişinin firma sahibinden parayı almasını bekledi. Rüşvet verildiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak çalışan D.Y. yakalanarak gözaltına aldı. Polis, Vergi Müfettişi D.Y. ile bağlantısı olan meslektaşları B.Ö. ve F.T.'yi de ikinci bir operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 13 Mart'ta tamamlanan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

Operasyon polis kamerasında

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. 10 Mart'taki operasyonda, vergi müfettişi D.Y.'nin para dolu poşeti aldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınması yer alıyor. Görüntülerde içi para dolu poşet de görülüyor.

Kaynak: DHA