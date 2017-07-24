İstanbul'da rüşvet operasyonu: 114 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdiği öne sürülen 60 trafik polisinin de aralarında bulunduğu 114 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kamyon ile mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdikleri ve rüşvet aldıkları iddia edilen trafik polislerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından bu sabah operasyon başlatan ekipler, 60'ı trafik polisi olmak üzere 102 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanların işlemleri sürerken, polis ekiplerinin operasyonlarında, olaya karıştıkları öne sürülen 12 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınanlardan birinin komiser yardımcısı, 60'ının polis memuru, 2'sinin zabıta görevlisi, 51'inin ise nakliyat firması yöneticisi ile çalışanı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 114 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde tutulduğu, operasyonların sürdüğü bildirildi. AA