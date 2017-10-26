İstanbul'da rezidansta yangın

Ataşehir'deki 41 katlı bir rezidansın 12. katındaki sistem odasında, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Rezidanstaki akıllı söndürme sistemi devreye girerken, binadakiler tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dumandan etkilenen biri çocuk 6 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Der, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmadığını söyledi.