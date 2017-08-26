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Buradasınız : » » İstanbul'da rehine kurtarma operasyonunda 6 kişi yakalandı

İstanbul'da rehine kurtarma operasyonunda 6 kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli Taha Mhdnour'u kaçırarak ailesinden 150 bin dolar fidye isteyen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbulda rehine kurtarma operasyonunda 6 kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli Taha Mhdnour'u kaçırarak ailesinden 150 bin dolar fidye isteyen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta lokanta işleten Mhdnour, 16 Ağustos'ta akşam saatlerinde evine dönmeyince eşi Azize Mhdnour, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Olaydan iki gün sonra lokantayı arayan kişiler, Mhdnour'u kaçırdıklarını, 150 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakacaklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı saha çalışmasında Mhdnour'un lokantasında bir süre önce kavga meydana geldiği, bazı kişilerin Mhdnour'dan "koruma" adı altında para istediklerini belirledi.

Çalışmalarını söz konusu kişiler üzerine yoğunlaştıran ekipler, Türk vatandaşı G.A. ve M.T'yi düzenlediği baskınla yakaladı.

Emniyette sorguları yapılan şüpheliler Mhdnour'un rehine olarak tutulduğu evin adresini verdi.

Pınar Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu kadın şüpheli Şaide A. ile Abdullah V. (19), Mustafa Ö. (26) ve Vahit Y. (30) yakalandı.

Ekipler, banyoda elleri bağlı halde tutulan Taha Mhdnour'u kurtardı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. AA

Etiketler: İstanbul, rehine operasyonu, fidye
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