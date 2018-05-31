İstanbul'da raylar Abdülhamid Han için yenilendi

Sultan II. Abdülhamid Han, Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında, Hz. Muhammed'in şahsına hürmet için gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yapılmasını istemişti.

Bu çalışmalardan yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, II.Abdülhamid Han’ın kabrinin bulunduğu Çemberlitaş’taki tramvayın sesini en aza indirmek için proje başlattı.

81 gün süren çalışmalar sonucunda II.Abdülhamid Han’ın kabrinin bulunduğu bölgedeki demiryolu altyapısı, gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenilendi.

Çalışmalar kapsamında makinistin korna çalmasını engellemek için rayların kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kuruldu.

İlk aşamada demiryolu altyapısı yenilendi

Abdülhamid Han Türbesi'ne gelen titreşimi minimum seviyeye indirmek için bölgedeki ray bağlantı sistemlerinin daha az titreşim değerlerine sahip bağlantı sistemleriyle değişimi yapıldı.

Abdülhamid Han Türbesi'ne hat projesi kapsamında, 1.yolda 145 metre, 2.yolda ise 161 metre hat revizyon çalışması yapıldı. Ayrıca türbe önünde 150 metre ray değiştirildi. Bölgede her iki yolda üstyapıyla beraber Elektrik ve Elektronik birimlerinin kablo altyapıları tamamen yenilendi.

Raylara ışıklı yaya uyarı sistemi kuruldu

Divanyolu Caddesi üzerinde Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattı bölümüne, zemine gömülü kırmızı renkli power led üniteleri döşendi. Böylece tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegrasyon sağlandı. Bu sayede tren geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye girecek ve yayaları tren kornası olmadan görsel olarak uyaracak.

Bu uyarı sistemi, yavaş hareket etmek durumunda olan yaşlı, engelli, bebek arabalı vatandaşların geçişini tamamlamasına fırsat verecek. Ayrıca kırmızı renkte yanan power ledler ile dalgın ya da müzik dinleyerek yürüyenlerin dikkati çekilmiş olacak.

Vatandaşlar uygulamadan memnun. Yeni sistemi çok beğendiğini anlatan Doğan Özen, "Çok güzel olmuş. Sultan Abdülhamid Han efendimize rahatsızlık vermiyor. Çok hoşuma gitti. Tramvay geçişinde kırmızı ışık yanıyor ve vatandaşı uyarıyor. Çok güzel bir hizmet" dedi.

Kaynak: İHA