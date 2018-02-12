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Buradasınız : » » İstanbul'da polisler ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı

İstanbul'da polisler ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı

İstanbul'da, çok sayıda hırsızlık suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

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İstanbulda polisler ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı

Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar’da farklı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen silahlı 4 şüphelinin yakalanması için bu ilçelerde polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheliler, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Libadiye Caddesi'nde dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kullandıkları 34 KM 5538 plakalı otomobille Acıbadem’e doğru kaçan şüpheliler burada bir özel hastanenin bahçesine otomobillerini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler yaya kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada hırsızlıkta kullandıkları tahmin edilen aletler, sahte olduğu düşünülen bir plaka ve bir iş yerinden çaldıkları elektronik eşyalar ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kovalamaca sırasında attıkları silahları bulmak için otomobilin ele geçirildiği ve kovalamacanın yaşandığı bölgede arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Üsküdar Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, hırsızlık, Kovalamaca
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