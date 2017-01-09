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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH adına izinsiz gösteri düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 18 kişiden 7'si tutuklandı.

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İstanbulda PKKya yönelik operasyon

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH adına izinsiz gösteri düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün önce kentte korsan gösteri ve eylem yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece'de tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, PKK'nın gençlik yapılanması DGH adına izinsiz gösteri yaptıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu
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