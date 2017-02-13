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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 70 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 70 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbulda PKKya operasyon: 70 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

104 adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA

Etiketler: PKK, istanbul'da terör operasyonu
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