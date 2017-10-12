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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbulda PKK/KCK operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyette bulunan D.T'nin ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen dökümanlarda adı geçen şahısların yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 11'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınanlardan 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Etiketler: İstanbul, pkk/kck, tutuklama, Terörle Mücadele
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