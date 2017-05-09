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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da sabaha karşı düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi 10 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, terör operasyonlarında ele geçirilen dijital materyallerde adları bulunan ve İstanbul'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere yapılan baskınlarda, aranan 17 kişiden 10'u yakalandı.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.  

Etiketler: İstanbul, operasyon, pkk'ya operasyon
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