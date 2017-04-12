  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 27 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere gönderildiği değerlendirilen kişiler ile örgütün gençlik yapılanmasında bulunanlara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda PKK/KCK operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kırsal alanda terör örgütünden eğitim alarak faaliyet yürüttükten sonra kent merkezlerinde PKK/KCK adına eylem yapmak üzere gönderildiği değerlendirilen kişiler ile örgütün gençlik yapılanmasında bulunanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde 35 kişinin yakalanması için operasyon başlatan polisler 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi. 

Etiketler: PKK, operasyon, İstanbul
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