  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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İstanbul'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda PKK operasyonu: 12 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandan gelen teröristlerin, bir partinin Bağcılar ilçe binasında şehir ve gençlik yapılanmasına örgütsel eğitim verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Güngören, Arnavutköy, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Fatih ve Büyükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu
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