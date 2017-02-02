  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da otogarda yangın

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangında, özel bir firmaya ait iki otobüs kullanılamaz hale geldi.

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İstanbulda otogarda yangın

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangında, özel bir firmaya ait iki otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'daki otogarın alt kısmında otobüslerin park edildiği alanda yan yana duran iki otobüste, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada, yolcuların dumandan etkilenmemesi için metro araçları bir süre otogar istasyonunda durmadı. AA

Etiketler: İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
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