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İstanbul'da oto kiralama iş yerinde yangın

Eyüpsultan ilçesindeki yangın, araç kiralama hizmeti verilen bir iş yerinin ofis bölümünün kullanılamaz hale gelmesine ve iki otomobilde hasara neden oldu.

21 Şubat 2018 Çarşamba 06:58



