İstanbul'da oto kiralama iş yerinde yangın

İstanbul'da Eyüpsultan ilçesindeki Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi'nde otomobil kiralama hizmeti verilen bir iş yerinin ofis bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ofis bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangında iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen yangın sırasında ofis bölümünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni de yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
Kaynak: AA, DHA