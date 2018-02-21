  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da oto kiralama iş yerinde yangın

İstanbul'da oto kiralama iş yerinde yangın

Eyüpsultan ilçesindeki yangın, araç kiralama hizmeti verilen bir iş yerinin ofis bölümünün kullanılamaz hale gelmesine ve iki otomobilde hasara neden oldu.

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İstanbulda oto kiralama iş yerinde yangın

İstanbul'da Eyüpsultan ilçesindeki Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi'nde otomobil kiralama hizmeti verilen bir iş yerinin ofis bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ofis bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangında iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. 

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında ofis bölümünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni de yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. 

Kaynak: AA, DHA

 

Etiketler: İstanbul, eyüp, oto kiralama, yangın
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