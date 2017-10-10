İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu

İstanbul'da, hırsızlık amacıyla girdikleri ev ve iş yerlerinden aldıkları anahtarlarla park halindeki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Esenyurt ve Esenler'de, ev ve iş yerlerinden çaldıkları anahtarlarla park halindeki araçları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, 31 Ağustos'ta Avcılar'dan çalındığı belirlenen araca, aynı marka ve modeldeki başka bir aracın plakasının takıldığı tespit edildi. Araçta bulunan Uğur Abdurrahman P. (25) ve Bora K. (18) gözaltına alındı.

Uğur Abdurrahman P'nin "uyuşturucu kullanma", "evden hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarından 15 kaydı, Bora K'nin de aynı suçlardan 16 kaydı ve 5 arama kararının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı 3 otomobil ve 2 plaka, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Zanlıların, hırsızlık için girdikleri ev ve iş yerlerinden aldıkları anahtarlarla park halindeki araçları çaldıkları, polise yakalanmamak için çaldıkları otomobillere başka araçların plakalarını taktıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.