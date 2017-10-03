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İstanbul'da oto hırsızları kıskıvrak yakalandı

İtalya ve Fransa'dan çaldıkları otomobilleri sahte belgelerle Türkiye'ye getirerek buradan Orta Doğu ülkelerine satmak istedikleri iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

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İstanbulda oto hırsızları kıskıvrak yakalandı

İtalya ve Fransa'dan çaldıkları lüks otomobilleri sahte belgelerle Türkiye'ye getirerek buradan Orta Doğu ülkelerine satmak istedikleri iddiasıyla İstanbul'da yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl önce sahte belgelerle yurda çalıntı lüks otomobil getirerek sattığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve biri tutuklanan 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişinin, 21 Eylül'de Türkiye'ye giriş yapması üzerine harekete geçti.

Polisin fiziki takibi sonucu şüphelilerin, kuryelerle Bulgaristan üzerinden çalıntı 5 lüks otomobili sahte belgelerle yurda getirdiği belirlendi.

Şüphelilerin Fatih'te Mesihpaşa Mahallesi'nde kaldığı otele operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ukrayna uyruklu Oleksandr G. (27), Moldova uyruklu Mancel L. (39) ve Bulgaristan uyruklu Sergey M. (40) tutuklandı.

Şüphelilerin, İtalya ve Fransa'dan çaldıkları belirtilen lüks araçların yazılımlarını, ülkelerindeki aynı marka ve modeldeki araçlarınkilerle değiştirdiği belirlendi.

Etiketler: İstanbul'da oto hırsızlığı
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