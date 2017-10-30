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Buradasınız : » » İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon

Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi'de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

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İstanbulda organize suç örgütüne operasyon

21 Eylül'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın bahçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, silahlı kavgayı başlatan organize suç örgütü elemanlarının Eyüp ve Sultangazi'de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Buralarda yapılan aramalarda, ruhsatsız 6 tabanca, bunlara ait çok sayıda mermi ve 1 bıçak ele geçirildi.

Çalıntı araçları baraj gölüne atmışlar

Zanlıların, cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi suçlarda çalıntı araç kullandıkları, yakalanmamak için bu çalıntı araçları daha sonra Alibeyköy Baraj Gölü'ne attıkları ortaya çıktı. Şüpheliler tarafından baraj gölüne atılan 8 çalıntı araç çıkarıldı.

Çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilerden bazılarının terör örgütü DHKP/C ile bağlantısı da olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, organize suç örgütüne operasyon
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