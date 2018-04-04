  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

İstanbul'da bir organize suç örgütüne gerçekleştirilen operasyonda yakalama kararı çıkarılan 36 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

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İstanbulda organize suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fatih İ.'nin yaptığı grubun birçok olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 30'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 202 mermi, 2 çelik yelek ve 1 heykel ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: suç, silah, organize, İstanbul, gözaltı
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