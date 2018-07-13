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İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

İstanbul'da iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 44 kişiden 21'i yakalandı.

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İstanbulda organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda, "uyuşturucu madde ticareti, yağma, kasten yaralama, silah ticareti, sahte alkol üretimi ve ticareti" suçlarına karışan ve aralarında husumet bulunan 2 suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 21'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 8 av tüfeği, 410 mermi, 300 gram skank, 2 çelik yelek, 1 elektroşok cihazı, 15 bin lira değerinde çek, 23 bin 915 lira, 5 bin 550 avro ve çok sayıda satışa hazır içki şişesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 23 zanlının yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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