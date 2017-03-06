İstanbul'da organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de 16 Ağustos 2016'da Eray Gürçay'ın silahla öldürülmesi olayının, iki ayrı organize suç örgütü elemanlarının husumeti nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ve polis helikopterinin destek verdiği operasyonda, "Kekeçler" ve "Memocanlar" olarak bilinen organize suç örgütlerine üye olduğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.

Cinayet, yaralama, yağma, iş yeri kurşunlama, tehdit, mala zarar verme, cinsel taciz suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2'si ruhsatsız 14 tabanca, 109 mermi, 38 senet, kama, kılıç, cop, biber gazı, 2 telsiz, sahte avukatlık yaptığı öne sürülen suç örgütü elemanının kullandığı avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi.

Gözaltındaki 27 şüpheliden 5'i ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 22'si adliyeye sevk edildi.