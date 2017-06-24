  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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İstanbul'da organ kaçakçılığından 9 kişi yakalandı

Sosyal medya hesapları üzerinden organlarını satışa çıkardığı ve bunlarla irtibat kurarak organları satın aldığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda organ kaçakçılığından 9 kişi yakalandı

İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yaşadıkları maddi sıkıntılara bağlı olarak sosyal medya hesapları üzerinden organlarını satışa çıkardığını ve bunlarla bir şebekenin irtibat kurarak organları aldığını belirledi.

Şebekenin organlarını satan kişileri sahte kimlik kartı çıkartarak alıcının akrabası gibi gösterdiğini ortaya çıkaran ekipler, 15 Haziran'da özel bir hastaneye düzenlediği operasyonda, yasa dışı organ nakli gerçekleştirmek üzere olan böbrek alıcısı ve satıcısını gözaltına aldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında çalışmalara devam eden polis, 2 böbrek vericisi ve 5 şebeke üyesini de para transferi yaparken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Etiketler: organ kaçakçılığı
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