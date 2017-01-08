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Buradasınız : » » İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle kentte eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

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İstanbulda okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yarın bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 6 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışının neticesinde kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerle hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Etiketler: Kar tatili, İstanbul Valisi Vasip Şahin, istanbul kar
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