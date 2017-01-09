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İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul Valiliği, kar nedeniyle okulların yarın (10 Ocak 2017) tatil edildiğini duyurdu.

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İstanbulda okullar yarın da tatil edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.

Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Etiketler: İstanbul Valiliği, İstanbul kar tatili, Kar tatili
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