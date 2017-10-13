İstanbul'da okul önünde saldırı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, sığındığı lisede intihara kalkıştı.
Alınan bilgiye göre, adı henüz öğrenilemeyen zanlı Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında, tartıştığı kız arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayda, polisten kaçan zanlı yakınlardaki Pendik Ticaret Meslek Lisesi'ne girdi. Daha sonra intihara kalkışan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralanan 3 kişi ile zanlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.AA