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İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İstanbulda öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor.

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu, Edirne'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul
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