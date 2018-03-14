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İstanbul'da Nevruz öncesi terör operasyonu

İstanbul'da Nevruz öncesi yapılan terör operasyonunda, bombalı eylem talimatı aldıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda Nevruz öncesi terör operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada aranan 'Bırso' kod adlı PKK'lı terörist Gülsüm B. ile irtibatlı olan şüphelileri tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin yaklaşan Nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: nevruz, İstanbul
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