  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.545
    EURO 4.183
  • BIST 103929.33
    ALTIN 147.957
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da narkotik operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 3 gözaltı

Beyoğlu'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda narkotik operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi, Tarlabaşı Bulvarı Dolapdere Caddesi ile Bülbül Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen tim, özel hareket polislerinin de desteğiyle, çok sayıda metruk binada arama gerçekleştirdi. Sokak üzerinde bir metruk binanın kapısını kırarak içeriye giren ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan çalışma sonucunda kaçmak ve uyuşturucu satışını kolaylaştırmak için kullanıldığı değerlendirilen bir tünel tespit edildi. Tünelden içeriye giren tim, diğer binalarda da arama yaptı.

Öte yandan ekipler sokak arasında faaliyet gösteren bir marketin dışındaki bira kasalarının içinde çoraba gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan özel harekat polisleri bazı vatandaşlara üst araması yaptı.

Operasyonda, 2 silah ve 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyona Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis Ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi.

Etiketler: İstanbul, narkotik operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER