İstanbul'da motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı

Ekipmanların tam olmasından dolayı motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, yaşanan o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 ocak günü öğle saatlerinde Güngören Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Erol Kutluhan cadde üzerinde ilerlediği sırada kamyonet sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde aniden sağa dönmesi sonucu kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Kutluhan, bir süre yerde hareketsiz bir şekilde bekleyerek yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri kaza yapan motosikletliye olay yerinde müdahale etti. Motosiklet sürücüsünün kullanması gereken ekipmanların tam olmasından dolayı kazayı hafif yaralı atlatan sürücü pansuman tedavi sonrası polis ekiplerini bekledi. Yaşanan kaza ise motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada kamyonet sürücüsünün aniden sağa dönmesi sonucu yaşandığı görülüyor.

Kaynak: İHA