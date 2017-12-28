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İstanbul'da minibüste patlayıcı bulunması soruşturmasıyla ilgili 11 tutuklama

İstanbul Bahçelievler'de bir minibüste patlayıcı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı.

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İstanbulda minibüste patlayıcı bulunması soruşturmasıyla ilgili 11 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler'de bulunan ve terör saldırısında kullanılacağı tespit edilen bombalı minibüsle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden, terör örgütü PKK adına bombalı saldırı yapmak için Kandil'den geldiği belirlenen Hamza D'nin de arasında bulunduğu 11'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, 13 Aralık'ta Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Etiketler: İstanbul, bahçelievler
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