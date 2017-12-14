İstanbul'da minibüste patlayıcı bulunması soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İstanbul Bahçelievler'de polis tarafından bir minibüste patlayıcı bulunmasıyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a çıktı.

Şüphelilerden ikisinin avukat olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgularından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonlar sürdürülüyor.

Patlayıcılar Türkiye'ye Kuzey Irak'tan sokuldu

Öte yandan, patlayıcıların Kuzey Irak’tan yurda sokulduğu belirlendi. Gözaltında olan minibüsün kadın sahibinin, aracı Güneydoğu'ya götürüp patlayıcıları araca yüklettiği ileri sürüldü. Şüpheli kadının, içinde patlayıcı madde bulunan yangın tüpleri ile plastik kovaları, dikkat çekmemesi amacıyla strafor kutular içine gizleyerek İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

Olay Yeri İnceleme ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, minibüste bulunan farklı boylardaki 8 yangın tüpünün başlıklarının sökülerek içlerine fabrikasyon RDX, PETN ve HMX karışımı doldurulduğu ve patlayıcının etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi konulduğu tespit edildi. Yangın tüplerinin birbirlerine düzeneklerle bağlı olduğu belirlenirken, ayrıca düzeneklere bağlı uzaktan kumanda ile bunu çalıştıran alıcı ve verici devreler bulundu.

Emniyet yetkilileri, patlayıcı maddelerin geçtiğimiz yıl Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresindeki terör saldırısında kullanılanlarla aynı özelliklerde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA