İstanbul'da midibüs devrildi: 3 ölü 17 yaralı

D-100 karayolu Harem istikameti Bostancı mevkisinde, Balıkesir'deki düğünden dönen kişileri taşıdığı belirtilen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 NA 0268 plakalı midibüs kontrolden çıktı.

Bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan midibüs devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan kişiler çıkarıldı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerden ikisinin Birol Karaca (30) ve 5 yaşındaki Osman Süt olduğu tespit edildi.

Bu arada kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde seyir halinde olan polis aracına bir otomobil arkadan çarptı. Yaralanan bir polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA