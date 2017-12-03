İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında seyir halindeki metrobüs, Sefaköy'de başka bir metrobüsle çarpıştı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kazada 19 kişinin yaralandığını, İstanbul Valiliği yetkilileri de yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan metrobüs seferleri, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İHA/AA