İstanbul'da 'lüks taksi' dönemi başlıyor

Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda 'lüks taksi' dönemine geçiliyor.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yolcuların hizmetine yeni araçlar sunmaya hazırlanıyor.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek taksilerde müşteriler için her şeyin düşünüldüğünü aktaran Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Bu araçlar da televizyon, bilgisayar ve internet bulunacak. Navigasyon olacak, yolcu nereye, kaç paraya gittiğini görebilecek. Yol haritası olacak, İstanbul’da ilgili tarihi yerlerin bilgileri olacak” dedi.

Lüks taksilerin açılış fiyatı 8 lira

Lüks taksilerin normal taksilerden farkını anlatan Can, "Lüks taksilerin fiyatı ile normal taksilerin arasında iki misli fiyat fark olacak. Yani normal taksiler 4 liraya açılıyorsa, bunlar 8 liraya açılacak. İndi-bindi normal taksilerde 10 lira, bunlarda 20 lira. Eski arabalarla kilometre 2 buçuk lira bunlarda 5 lira olacak.” ifadelerini kullandı.

Lüks taksi uygulamasına şimdiden taksiciler ve yolculardan tam destek geldi.