  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.403
    EURO 4.077
  • BIST 109804.34
    ALTIN 145.905
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da 'lüks taksi' dönemi başlıyor

İstanbul'da 'lüks taksi' dönemi başlıyor

Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda taksi hizmetinde yeni dönem başlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda lüks taksi dönemi başlıyor

Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda 'lüks taksi' dönemine geçiliyor.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yolcuların hizmetine yeni araçlar sunmaya hazırlanıyor. 

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek taksilerde müşteriler için her şeyin düşünüldüğünü aktaran Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Bu araçlar da televizyon, bilgisayar ve internet bulunacak. Navigasyon olacak, yolcu nereye, kaç paraya gittiğini görebilecek. Yol haritası olacak, İstanbul’da ilgili tarihi yerlerin bilgileri olacak” dedi.

Lüks taksilerin açılış fiyatı 8 lira

Lüks taksilerin normal taksilerden farkını anlatan Can, "Lüks taksilerin fiyatı ile normal taksilerin arasında iki misli fiyat fark olacak. Yani normal taksiler 4 liraya açılıyorsa, bunlar 8 liraya açılacak. İndi-bindi normal taksilerde 10 lira, bunlarda 20 lira. Eski arabalarla kilometre 2 buçuk lira bunlarda 5 lira olacak.” ifadelerini kullandı.

Lüks taksi uygulamasına şimdiden taksiciler ve yolculardan tam destek geldi.

Etiketler: taksi, lüks taksi, İstanbul, Atatürk Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER