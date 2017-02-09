  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da kuyumcu soygunu

Girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi ile oğlunu bağlayan 4 kişi, bir çanta dolusu altınla kaçtı.

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İstanbulda kuyumcu soygunu

Zeytinburnu'nda maskeli ve silahlı 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi ile oğlunu bağlayarak, bir çanta dolusu altınla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesindeki kuyumcuya giren yabancı uyruklu oldukları belirtilen silahlı ve maskeli 4 şüpheli, iş yerinin sahibi Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç'ı, silahla tehdit etti. Baba ile oğlunu iş yerinin arkasına götürüp iple bağlayan şüpheliler, yanlarında getirdikleri çantaya altınları doldurarak, buradan ayrıldı.

Dükkana gelenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, baba ile oğlunu bulunduğu yerden kurtardı. Mağdurların ifadelerine başvuran polis, kuyumcuda incelemede bulundu.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını da alıp kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin aldıkları altın miktarının, yapılacak sayımda belirleneceği kaydedildi.

Bu arada, kuyumcunun cumhuriyet savcısı olan diğer oğlu da olay yerine gelerek, polisten bilgi aldı.

 

Etiketler: kuyumcu soygunu, Zeytinburnu
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