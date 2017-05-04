  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da kuru yük gemisi battı

İstanbul'da Kartal sahilinde bir buçuk yıldır iskeleye bağlı bulunan kuru yük gemisi battı.

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İstanbulda kuru yük gemisi battı

İstanbul'da Kartal sahilinde bir buçuk yıldır iskeleye bağlı bulunan kuru yük gemisi battı.

Kumcular İskelesi'ne bağlı 80,58 metre boyunda, 13,62 metre genişliğindeki, 1983 yapımlı Türkiye bandıralı Yakup Ağa isimli kuru yük gemisi battı.

Gemi kaptanı Hakan Aygüneş, yaptığı açıklamada, geminin 2008’den bu yana faal olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık bir buçuk senedir bu bölgede demirliydi. Geçtiğimiz kış fırtınada karaya vurdu. Daha sonra Kıyı Emniyeti tarafından çekilerek buraya bağlandı. Karaya vurma esnasında muhtemelen su altındaki bölümlerde hasar meydana geldiği için dünden bu yana su almaya başladı. Yük ambarları su almaya başladığı için gemi bu hale geldi."

Etiketler: İstanbul, Kartal, kuru yük gemisi
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